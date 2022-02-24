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ЦБ уточнил параметры моратория на переоценку ценных бумаг

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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Банк России уточнил параметры моратория на переоценку ценных бумаг. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В ЦБ отметили, что кредитным организациям и некредитным финансовым организациям, применяющим нормативные акты Банка России по бухгалтерскому учету, будет предоставлено право отражать долевые и долговые ценные бумаги, приобретенные с 18 февраля по 31 декабря 2022 года, по справедливой стоимости на дату приобретения.

Ранее ЦБ разрешил финансовым организациям временно не учитывать изменение текущей рыночной стоимости ценных бумаг. Это было сделано для более плавной адаптации финансовых рынков к произошедшим изменениям.

23 февраля Министерство финансов России заявило, что совместно с Центробанком внимательно следит за ситуацией на финансовых рынках в связи с введением санкций США на операции с госдолгом России.

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