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«Ведомости»: Минэк спрогнозировал рост средней зарплаты россиян на 11%

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В Минэкономразвития спрогнозировали, что в 2022 году рост среднемесячной зарплаты россиян составит почти 11%. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на свои источники.

По сравнению с показателями 2021 года рост среднемесячной зарплаты составит 6 тыс. рублей, то есть она превысит 62 тыс. рублей. По мнению источника издания, в своих предложениях к правительству Минэкономразвития оценило темпы роста среднемесячной зарплаты на 2 тыс. рублей больше (+3,3 п. п.) по сравнению с прошлым прогнозом.

Кроме того, в ведомстве улучшили оценку по росту зарплат и на следующие два года. По прогнозам на 2023 год среднемесячная зарплата россиян составит 66,6 тыс. рублей. В 2024 году она уже превысит 71 тыс. рублей. Ранее же прогнозы на 2023 год была на уровне 63,9 тыс. рублей, а на 2024 год – 68 тыс. рублей.

В Минтруде пояснили, что такой рост может быть возможен лишь в том случае, когда текущие показатели в экономике и деловой активности сохранятся.

В январе сообщалось, что россияне в среднем хотят получать 166 тыс. рублей в месяц, причем мужчины хотят получать больше женщин. В среднем по России мужчины хотели бы зарабатывать 187 тыс. рублей, а женщины — 138 тыс. рублей.

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