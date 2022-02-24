ЦБ начнет интервенции на валютном рынке

Банк России принял решение начать интервенции на валютном рынке для стабилизации на финансовом рынке.

«Для стабилизации ситуации на финансовом рынке Банк России принял решения начать интервенции на валютном рынке, расширить ломбардный список, провести сегодня операции по дополнительному предоставлению ликвидности банковскому сектору», — говорится в публикации на сайте ЦБ.

Также отмечается, что регулятор будет задействовать все необходимые инструменты для обеспечения и поддержания финансовой стабильности и непрерывности операционной деятельности финансовых организаций.

Ранее сообщалось о временном приостановлении торгов на Мосбирже.

22 февраля Банк России перечислил ряд мер для содействия финансовому сектору в рамках «возросшей волатильности».