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Глава МИД Украины призвал отключить Россию от SWIFT

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Chris Helgren/Reuters

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал ввести санкции против России и отключить ее от международной платежной системы SWIFT.

«Мир должен действовать немедленно. Решается будущее Европы и мира», — написал он в Twitter.

По его словам, мировое сообщество должно принять «разрушительные санкции против РФ», изолировать Россию всеми способами, а также поставить оружие для Украины и оказать финансовую и гуманитарную помощь Киеву.

Ранее сообщалось, что Белый дом может запретить американским банкам обрабатывать переводы из российских банков. По неофициальным данным, эта мера входит в пакет новых санкций против России, который США подготовили на случай российского вторжения на Украину.

По информации CNN, США и их союзники намерены ввести полномасштабные санкции против России уже 24 февраля.

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