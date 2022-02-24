ЕС ввел санкции против трех российских финансовых организаций

Евросоюз ввел санкции против ВЭБ, банка «Россия» и Промсвязьбанка. Документ об этом опубликован в официальном журнале Евросоюза.

В списке отмечается, что ВЭБ «играет активную роль в диверсификации оборонного сектора РФ и имеет проекты с компаниями оборонной промышленности, включая «Ростех», которые оказывают поддержку действиям, подрывающим и угрожающим территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

В санкционном списке отмечается, что «банк «Россия» имеет важные доли в Национальной медиагруппе, которая, в свою очередь, контролирует телевизионные каналы, активно поддерживающие политику российского правительства по дестабилизации Украины».

Промсвязьбанк введен в список санкций по причине «финансовой поддержки российскому оборонному сектору и российским военным, которые отвечают за массовое развертывание войск вдоль границы с Украиной и присутствие войск на Крымском полуострове.

Кроме прочего, ЕС ввел санкции против «Агентства интернет-исследований».

Против них вводятся санкции на способность получать доступ к капиталу, финансовым рынкам и услугам ЕС.

Ранее стало известно, что в санкционные среди прочих списки попали представитель МИД РФ Мария Захарова, главный редактор RT Маргарита Симоньян, журналист Владимир Соловьев и бизнесмен Евгений Пригожин вместе с женой.