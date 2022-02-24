Украина отключилась от энергосистем России и Белоруссии

Украина в ночь на 24 февраля полностью отключилась от энергосистем России и Белоруссии и теперь работает в автономном режиме. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на компанию «Укрэнерго».

Энергосистема Украины будет тестировать систему для подключения в будущем к европейской сети системных операторов передачи электроэнергии ENTSO-E.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уже ранее сообщал о готовящемся тестировании энергосистемы страны в так называемом изолированном режиме, то есть без параллельной работы с энергосистемами РФ и Белоруссии.

По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, Киев находится на финальном этапе реализации плана интеграции в европейскую систему. Финальная стадия запланирована на 2023 год.

В 2021 в Минэнерго Украины рассказали, что Киев не будет возобновлять импорт электричества из России и Белоруссии, позже вышло заявление, что запасов угля не хватает, и с 21 ноября 2021 года импорт из Белоруссии был возобновлен.

Также отмечалось, что Белоруссия предоставляет электроэнергию Украине в качестве аварийной помощи.

Помимо этого, национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ), обвинила компании ДТЭК и «Юнайтед Энерджи», которые принадлежат бизнесменам Ринату Ахметову и Игорю Коломойскому в создании искусственного кризиса на энергорынке, а также в обвале цен на электроэнергию.