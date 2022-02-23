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Минфин США ввел санкции против Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора

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Антон Ваганов/Reuters

Минфин США объявил о введении санкций в отношении компании-оператора «Северного потока — 2» и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

По данным министерства, санкции вводятся на основании закона «О защите энергетической безопасности Европы» от 2019 года. Также ведомство установило крайним сроком завершения всех сделок с Nord Stream 2 AG 22 марта 2022 года.

Ранее сообщалось, что санкции против компании-оператора «Северного потока — 2» не затронут бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера, возглавляющего комитет акционеров Nord Stream AG с 2005 года.

Президент США Джо Байден объявил о введении санкций в отношении компании-оператора газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG и представителей ее руководства. По словам Байдена, «своими действиями президент Путин дал миру непреодолимый стимул отказаться от российского газа». Он добавил, что Вашингтон без колебаний примет решение о дальнейших санкциях в случае эскалации.

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