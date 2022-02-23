Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цены на газ в Европе превысили $1000 за тысячу кубометров 16:59
На Украине предложили исключить Россию из ООН 16:56
Министр спорта Польши намерен добиться санкций на российский спорт 16:54
ФСБ опубликовала кадры задержания подозреваемых в подготовке теракта в Крыму 16:51
СК России установил 85 военнослужащих ВСУ, причастных к обстрелам... 16:47
Экс-вратарь ЦСКА о странных постах в Instagram: я говорю от Бога, который... 16:45
В Европе не испугались остановки «Северного потока — 2» 16:42
В МИД РФ отреагировали на призывы о переносе финала ЛЧ... 16:39
Богатейший человек Украины досрочно заплатит 1 млрд гривен налогов 16:39
Посольство России на Украине спустило государственные флаги 16:27

Зеленский призвал решить вопрос «Северного потока — 2»

Зеленский: «Северный поток — 2» должен быть остановлен «окончательно и бесповоротно»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Global Look Press

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о необходимости «окончательной и бесповоротной» остановке российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает ТАСС.

Заявление украинского лидера прозвучало на фоне признания Россией Донецкой и Луганской народных республик, территории которых входят в международно-признанные границы страны. Российский президент Владимир Путин подписал соответствующий указ 21 февраля.

На следующий день канцлер ФРГ Олаф Шольц поручил министерству экономики страны остановить сертификацию «Северного потока — 2».

Российский посол в Берлине Сергей Нечаев в ответ призвал немецкие власти к прагматизму и выразил надежду, что решение по «Северному потоку — 2» будет пересмотрено.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть