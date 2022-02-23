В Европе не испугались остановки «Северного потока — 2»

Исполнительный вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Маргрет Вестагер заявила, что остановка сертификации российского газопровода «Северный поток — 2» не влияет на цены на газ, так как проект никогда и не работал. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Газопровод еще не работает. То, что было сделано — это остановка процесса одобрения газопровода, которое необходимо, чтобы тот был запущен. Остановка процесса одобрения не может иметь влияния на цены газа, поскольку газ не идет по этому трубопроводу», — рассказала она.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц поручил Минэкономики остановить сертификацию «Северного потока — 2». Речь идет об отзыве документа, на основании которого Федеральное сетевое агентство проводило сертификацию оператора газопровода.

Такое решение было озвучено после того, как президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР. По словам Шольца, газопровод пока невозможно сертифицировать из-за «последних действий» РФ.

Министр экономики Германии Роберт Хабек в свою очередь не исключил, что решение кабмина не означает, что проект никогда не будет запущен.