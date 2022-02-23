Годовая инфляция в Европе составила рекордные 5,1%

По итогам января 2022 года годовая инфляция в Европе составила 5,1%. Об этом сообщает европейское статистическое агентство Eurostat.

По окончательным подсчетам аналитиков, уровень инфляции совпал с предыдущей оценкой, которая делалась в январе. При этом базовая годовая инфляция показала снижение на 0,3%, до 2,3%.

Заметнее всего инфляция выросла в Литве, там прирост составил 12,3%. Следом идет Эстония (11%) и Чехия с 8,8%. Меньше всего цены поднялись во Франции (3,3%), Португалии (3,4%) и Швеции (3,9%).

В январе сообщалось, что годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по предварительной оценке, ускорилась до 5,1%. Показатель стал рекордным за все время существования зоны — с 1 января 1999 года. Уточняется, что месяцем ранее инфляция составляла 5%. Хотя аналитики ожидали, что инфляция замедлится до 4,4%.

Больше всего на ускорение инфляции в Европейском Союзе повлияли энергоносители. По оценке Евростата, рост цен на них в январе 2022 года составил 28,6% против 25,9% в декабре. Выросли цены и на продукты, алкоголь, табак – инфляция составила 3,6% после 3,2% в декабре 2021 года.