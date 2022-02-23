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В Германии отменили контракт по «Северному потоку — 2»

Bloomberg: немецкая компания Munich Re отменила контракт по газопроводу «Северный поток — 2»

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Екатерина Соловьева/РИА «Новости»

Главный исполнительный директор немецкой перестраховочной компании Munich Re Йоахим Веннинг заявил об отмене контракта по газопроводу «Северный поток — 2», сообщает Bloomberg.

Причины такого решения пока неизвестны. По словам Веннинга, клиент не будет принимать отмену соглашения.

Как отмечает РБК, данное решение было обнародовано в феврале прошлого года. Тогда прекращение страхования проекта газопровода было связано с угрозой санкционных ограничений.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц поручил Минэкономики остановить сертификацию «Северного потока — 2». Речь идет об отзыве документа, на основании которого Федеральное сетевое агентство проводило сертификацию оператора газопровода.

Такое решение было озвучено после того, как президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР. По словам Шольца, газопровод пока невозможно сертифицировать из-за «последних действий» РФ.

Министр экономики Германии Роберт Хабек в свою очередь не исключил, что решение кабмина не означает, что проект никогда не будет запущен.

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