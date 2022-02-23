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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Глава британского МИДа назвала условие для ужесточения антироссийских санкций

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Британия ужесточит санкции против России, если та вторгнется на Украину. Об этом в эфире «Би-Би-Си» заявила глава Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

«Санкции, которые мы вводим, согласовываются с США и с Европой, чтобы убедиться, что Владимир Путин не может играть по принципу «разделяй и властвуй» среди союзников», — отметила британский политик.

По ее словам, Европа показала свою сплоченность, и если Россия вторгнется на территорию Украины, то новые санкции будут еще более жесткими.

22 февраля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о вводе санкций против пяти российских банков, а также персональные санкции против бизнесменов Геннадия Тимченко, Аркадия и Романа Ротенбергов.

Под санкции попали Промсвязьбанк, Генбанк, Черноморский банк развития и реконструкции, Индустриальный сберегательный банк, а также банк «Россия». Тимченко и братьям Ротенбергам запретили въезд в Великобританию, а их активы в стране будут заморожены. Также будет введен запрет на ведение совместного бизнеса с ними.

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