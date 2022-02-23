Во Франции рассказали, когда будут сняты ограничения с «Северного потока — 2»

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Минфин Франции: «Северный поток — 2» заработает, если Россия выполнит свои обязательства

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Дмитрий Лельчук/РИА «Новости»

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что газопровод «Северный поток — 2» заработает, если Россия выполнит свои обязательства, сообщает телеканал BFM.

«Остановка этого проекта — правильное и смелое решение. Энергетическая независимость должна быть приоритетом ЕС. «Северный поток — 2» может возобновиться в тот день, когда российские власти выполнят свои международные обязательства», — заявил Ле Мэр.

Какие именно «международные обязательства» должна выполнить Россия, он не уточнил.

Кроме того, Ле Мэр заявил, что Франция не так зависит от поставок газа из России, как Германия. При этом он признал, что его ведомству пришлось заморозить цены на газ в этом году.

Ранее министр экономики Роберт Хабек Германии не исключил запуск «Северного потока — 2».

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