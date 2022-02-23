Эксперт Митрахович предупредил о возможном падении заработков в Европе из-за цен на газ

Подорожание газа в Европе может привести к снижению заработка среди европейцев. Об этом «Ленте.ру» заявил эксперт Фонда Национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович.

«Газ потребляется не только в быту, но и в промышленности. Поэтому Европе уже пришлось закрыть многие предприятия или ограничить их выработку, что неизбежно ведет к сокращению рабочих мест и снижению заработка», — посчитал эксперт.

Он отметил, что никто из политиков на Западе пока еще не делал никаких громких заявлений в отношении российского газа. Единственное значимое событие сейчас – приостановка сертификации «Северного потока --2». Однако ее не было и до этого. Вопрос о дальнейшей сертификации газопровода может решиться лишь в случае изменения политической обстановки. Если контекст позволит, то Германия продолжит ее уже через полгода, подытожил эксперт.

22 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что сертификация газопровода «Северный поток — 2» после признания Россией Донецкой и Луганской народных республик остановлена. Без нее запустить газопровод будет невозможно.

Позже днем представитель канцелярии премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона заявил, что Лондон приветствует решение властей Германии о приостановке процесса сертификации газопровода «Северный поток — 2». Однако глава комитета бундестага Германии по климату и энергетике Клаус Эрнст заявил, что приостановка сертификации является лицемерием, учитывая увеличение поставок нефти в США из России.