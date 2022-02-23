Министр экономики Германии не исключил запуск «Северного потока — 2»

Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что решение кабмина приостановить сертификацию «Северного потока — 2» не означает, что он никогда не будет запущен.

Он объяснил, что пересмотр доклада по «Северному потоку — 2» со стороны Германии — это юридический шаг. «Этим не сказано, что будут санкции против газопровода или что он никогда не будет запущен», — сказал Хабек в эфире радиостанции Deutschlandfunk.

Министр добавил, что новый доклад по ситуации вокруг «Северного потока — 2» будет готов в течение нескольких месяцев.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц поручил Минэкономики остановить сертификацию «Северного потока — 2». Речь идет об отзыве документа, на основании которого Федеральное сетевое агентство проводило сертификацию оператора газопровода.

Такое решение было озвучено после того, как президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. По словам Шольца, газопровод пока невозможно сертифицировать из-за «последних действий» России.