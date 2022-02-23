Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
На Украине начался призыв резервистов от 18 до 60 лет на военную... 11:46
Глава Минфина Франции: термин «вторжение» не подходит для описания... 11:44
МИД Украины рекомендует гражданам покинуть Россию 11:43
Эксперт Митрахович предупредил о возможном падении заработков в Европе из-за цен... 11:39
«Вербовать стукачей — унизительно»: Колосков —... 11:38
Путин заявил, что на вооружение России поставлено оружие несравнимой мощи 11:32
В Минздраве рассказали об изменении подхода к лечению «омикрона» 11:25
Занимающий последнее место в РПЛ клуб назначил нового главного тренера 11:25
В Китае считают, что Россия может уничтожить США и без ядерного оружия 11:20
Глава МИД Кулеба: Украина никогда не признает ДНР и ЛНР 11:18

Министр экономики Германии не исключил запуск «Северного потока — 2»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Global Look Press

Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что решение кабмина приостановить сертификацию «Северного потока — 2» не означает, что он никогда не будет запущен.

Он объяснил, что пересмотр доклада по «Северному потоку — 2» со стороны Германии — это юридический шаг. «Этим не сказано, что будут санкции против газопровода или что он никогда не будет запущен», — сказал Хабек в эфире радиостанции Deutschlandfunk.

Министр добавил, что новый доклад по ситуации вокруг «Северного потока — 2» будет готов в течение нескольких месяцев.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц поручил Минэкономики остановить сертификацию «Северного потока — 2». Речь идет об отзыве документа, на основании которого Федеральное сетевое агентство проводило сертификацию оператора газопровода.

Такое решение было озвучено после того, как президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. По словам Шольца, газопровод пока невозможно сертифицировать из-за «последних действий» России.

Все новости на тему:
Обострение ситуации вокруг Украины
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть