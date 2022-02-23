Австралия объявила о введении санкций против России после признания ДНР и ЛНР

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что страна вводит ряд экономических санкций против России в связи с признанием Москвой независимости ДНР и ЛНР. Об этом сообщает The Guardian.

«Вместе со своими партнерами и союзниками Австралия объявляет ряд экономических санкций в отношении России. Австралия также введет адресные санкции в отношении восьми россиян, которым будет запрещен въезд в Австралию и запрещены любые финансовые операции, связанные с австралийскими структурами и организациями», — сказал премьер.

По словам Моррисона, меры, вводимые Австралией, коснутся одного госбанка РФ и ряда других кредитных организаций.

Планируется, что австралийские власти немедленно станут вводить санкции в отношении физлиц России.

Еще премьер-министр подчеркнул, что санкции затронут все компании Луганской и Донецкой народных республик, которые работают в сферах энергетики, транспорта и телекоммуникации.

Австралия еще пообещала помочь украинцам, ускорив обработку заявлений о выдаче виз для въезда туристов.

Ранее стало известно, что Канада вводит экономические санкции против России из-за ДНР и ЛНР.