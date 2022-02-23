Россиянки назвали наиболее привлекательных мужчин

Среди опрошенных сервисом «Работа.ру» российских женщин, большинство считает, что наиболее привлекательные мужчины работают в нефтегазовой отрасли, сообщает РИА «Новости».

Таким мнением поделился 31% опрошенных женщин. На втором месте по популярности оказались IT-специалисты — за них проголосовали 26%. Тройку лидеров замыкает сфера промышленности — разные профессии, связанные с производством товаров и техники — 25%.

Чуть менее популярными оказались специалисты банковского дела — 20%, врачи — 17%, и строители с логистами — 15%.

В другом опросе, проведенном сервисом, мужчины без второй половины поделились информацией о том, кем они работают. Большинство неженатых мужчин — 17% — оказалось в сфере промышленности, далее — 9% — логисты и строители, а меньше всех холостяков оказалось в нефтегазовой сфере, всего 1%.

Ранее опрос показал резкое увеличение спроса на мужские носки перед 23 февраля.