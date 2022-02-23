Посол РФ Антонов: от санкций Запада пострадают граждане США

Посол России в США Анатолий Антонов дал свой прогноз, как новые санкции в отношении России отразятся на мировом сообществе. Своим мнением он поделился на странице российского посольства в Facebook.

Антонов считает, что антироссийские санкции представляют, прежде всего, угрозу для США и благосостояния американцев.

Влияние мер отразится на мировых рынках, заключил дипломат. Они «больно ударят по мировым финансовым и энергетическим рынкам», добавил Антонов. Он считает, что простые американцы ощутят на себе все последствия роста цен.

Ранее Минфин США перечислил попавших под антироссийские санкции.

В черном списке оказались глава ФСБ Александр Бортников, замглавы администрации президента России Сергей Кириенко, директор Службы внешней разведки Сергей Фрадков. Под санкции попали и дети чиновников — Денис Бортников, Владимир Кириенко и Петр Фрадков, а также родственники этих семей.

Также стало известно, что Вашингтон вводит новые санкции против России и будет ужесточать их в зависимости от ситуации на Украине.В частности, ограничения коснутся суверенного долга России — это означает, что Вашингтон отрезает российское правительство от западного финансирования.