Зеленский объявил налоговые каникулы

Президент Украины Владимир Зеленский объявил введение налоговых каникул. Об этом пишет ТАСС.

Для поддержания экономики государства запускается «программа экономического патриотизма», указал Зеленский. По его словам, это дополнительные стимулы для локализации украинских производителей.

Президент сообщил, что запланировал встретиться с представителями большого бизнеса. По мнению главы государства, все они должны остаться в Украине.

«Их предприятия находятся на нашей, украинской земле, которую защищают наши военные, а значит и бизнес должен защищать нашу экономику, финансы, создавать рабочие места», — заключил Зеленский.

Ранее власти Великобритании объявили о «первой волне» антироссийских санкций в связи с признанием Москвой Донецкой и Луганской народных республик. В черный список попали пять банков, а также бизнесмены Ротенберги и Геннадий Тимченко. Пакет подписала глава МИД королевства Лиз Трасс. Лондон также собирается ввести ограничительные меры против депутатов и сенаторов, голосовавших за признание независимости ДНР и ЛНР, и грозит закрыть России доступ на рынок суверенных долгов.