Шольц ответил на вопрос о запуске «Северного потока — 2»

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что правительство страны проведет оценку безопасности газоснабжения в связи с приостановкой «Северного потока — 2». Об этом он сообщил телеканалу ARD.

Журналист спросил Шольца, может ли приостановка свидетельствовать о том, что газопровод никогда не будет запущен.

«Прежде всего, мы далеки от этого. То, что сейчас будет происходить, — будет проведена новая оценка безопасности для газоснабжения в свете всего, что случилось», — сказал он.

По его словам, никто не может сделать прогноз по поводу судьбы газопровода.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что ФРГ приостановила сертификацию «Северного потока — 2», чтобы Россия почувствовала последствия своих действий.

Она подчеркнула, что сейчас Германия разрабатывает пакет санкций против России.

До этого министерство экономики Германии приостановило процесс сертификации «Северного потока — 2». Отмечается, что соответствующее решение было принято на фоне ситуации вокруг Украины.