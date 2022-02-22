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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Шольц ответил на вопрос о запуске «Северного потока — 2»

Шольц: никто не может сделать прогноз по поводу судьбы «Северного потока — 2»

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Steffi Loos/Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что правительство страны проведет оценку безопасности газоснабжения в связи с приостановкой «Северного потока — 2». Об этом он сообщил телеканалу ARD.

Журналист спросил Шольца, может ли приостановка свидетельствовать о том, что газопровод никогда не будет запущен.

«Прежде всего, мы далеки от этого. То, что сейчас будет происходить, — будет проведена новая оценка безопасности для газоснабжения в свете всего, что случилось», — сказал он.

По его словам, никто не может сделать прогноз по поводу судьбы газопровода.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что ФРГ приостановила сертификацию «Северного потока — 2», чтобы Россия почувствовала последствия своих действий.

Она подчеркнула, что сейчас Германия разрабатывает пакет санкций против России.

До этого министерство экономики Германии приостановило процесс сертификации «Северного потока — 2». Отмечается, что соответствующее решение было принято на фоне ситуации вокруг Украины.

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