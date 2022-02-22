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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Украина не захотела отказываться от транзита российского газа

Глава «Нафтогаза»: Украина продолжит транзит российского газа, если не будет войны

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РИА «Новости»

Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что ожидает продолжение транзита российского через Украину, если не будет активных военных действий. Об этом сообщает ТАСС.

«Если не будет полномасштабной войны, активных военных действий, <…> мы не ожидаем прекращения транзита», — заявил он.

По его словам, Россия подошла впритык к тем минимальным объемам, которые «Газпром» обязан поставлять в Евросоюз, и если транзит будет снижаться, то за это Москву могут ждать штрафы.

Глава «Нафтогаза» рассказал об ухудшении ситуации с газом на подконтрольной Украине части Донбасса. Витренко заявил, что из-за активизации боевых действий более 500 домов и квартир остались без газа.

Ранее заместитель главы офиса президента Украины Ростислав Шурма сообщил, Киев ведет переговоры с различными поставщиками газа на следующий отопительный сезон. Чиновник добавил, что Украина намерена в разы увеличить объемы добычи собственного газа в течение ближайших трех лет — на 3-5 млрд куб. м.

До этого украинское издание «Страна.ua» предположило, что транзит российского газа через территорию Украины возможен при увеличении поставок топлива в Европу по долгосрочным контрактам.

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