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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Forbes подсчитал потери российских бизнесменов из-за ситуации в Донбассе

Forbes: российские олигархи потеряли миллиарды долларов из-за Донбасса

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Сергей Аверин/РИА «Новости»

На фоне эскалации ситуации в Донбассе и связанного с этим снижения стоимости акций компаний из РФ, крупные российские бизнесмены потеряли миллиарды долларов, пишет Forbes.

Согласно данным издания, самой значительной суммы лишился крупнейший акционер «Лукойла» Вагит Алекперов и совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон. К настоящему времени они теряют по $2 млрд.

Далее в списке идет совладелец «Новатэка» Геннадий Тимченко, который потерял $1,9 млрд. Финансовые потери коснулись генерального директора ПАО «Северсталь» — минус $1,1 млрд, а также владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин — $1,1 млрд.

Утром 21 февраля на фоне сообщений об ухудшении ситуации вокруг Украины европейская валюта выросла в цене на 0,55 руб. и достигла 88,1 руб., американская валюта подорожала на 0,25 руб., до 77,55 руб. Впоследствии курс евро превысил отметку в 89 руб.

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