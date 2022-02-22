Банки впервые за три года повысили ставки по валютным вкладам

Российские банки в феврале впервые с 2019 года начали повышать ставки по депозитам в долларах и евро, пишут «Известия». Это сделали, в частности, «Открытие», «Зенит» и «Абсолют-банк». Ставки увеличились на 0,15–0,75 процентных пункта.

В «Абсолют-банке» повышение составило 0,3–0,75 п.п. по долларовому вкладу для разных сроков размещения и без опции пополнения, сообщил директор департамента розничных продуктов кредитной организации Виталий Костюкевич. В итоге вклад в американской валюте на сумму от $1 тыс. сроком на 9–12 месяцев стал доступен под 0,9% годовых, а от $35 тыс. — под 1%.

В «Зените» последний раз повышали ставки по валютным вкладам 10 февраля: увеличение составило 0,15 п.п. На начало года максимальная ставка по депозитам в долларах США равнялась 0,75%, годом ранее — 0,001%. В «Открытии» сообщили, что с 9-го числа увеличена максимальная процентная ставка по долларовым депозитам до 0,7% годовых.

По данным «Сравни.ру», заявки на вклады в евро в январе 2022 года выросли почти вчетверо, если сопоставлять с годом ранее; в долларах — в 2,5 раза.

Рост доходности по продукту связан с политикой ФРС и рисками из-за геополитической ситуации, считают эксперты. Впрочем, у таких депозитов есть валютные риски, которые нужно учитывать.