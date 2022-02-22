Сбер подключил IT-холдинг «Тензор» к SberBusiness API

Сбер реализовал прямую интеграцию с крупнейшим российским IT-холдингом «Тензор» на основе технологии SberBusiness API, сообщает пресс-служба банка. Это позволит клиентам холдинга, использующим решение СБИС, мгновенно отправлять платежные поручения в банк.

В актуальной версии интеграции пользователи СБИС получили возможность отправить черновик платежного поручения в банк непосредственно из системы СБИС, после чего его останется только подписать. Также корпоративным клиентам доступно автоматическое получение выписки из банка по своим счетам.

«Решение SberBusiness API предлагает беспрецедентно широкий выбор возможностей для наших партнеров и их клиентов. Интеграция с системой СБИС — это важный шаг навстречу российскому бизнесу. Она позволит пользователям осуществлять рутинные банковские операции без переключения между системами удобнее, быстрее и проще», — сказала директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка Анна Лоевская.

В ближайшее время пользователи смогут подписывать платежи непосредственно в системе СБИС и передавать их в банк на обработку, а также направлять реестры заработной платы, принимать оплату по QR-коду через СБП, отправлять заявки на открытие расчетного счета и подключение интернет-эквайринга без посещения банка.

Программой электронной отчетности и неформализованного документооборота СБИС сегодня пользуются более 3,5 млн юридических лиц. С ее помощью 48% российских компаний сдают отчетность в госорганы через интернет, находят торги, ведут бухгалтерский и кадровый учет, общаются в корпоративной соцсети, автоматизируют работу кафе, магазинов, аптек и предприятий сферы услуг.

«Для клиентов СБИС возможность интегрироваться с любым банком, особенно Сбербанком, — это возможность отправлять платежные поручения из системы прямо в банк, а также автоматически обновлять сведения о движениях по счетам мгновенно. Реализация всех планов позволит еще больше упростить работу наших клиентов, что для нашей компании — ключевой показатель качества работы», — заявил директор по продвижению СБИС компании «Тензор» Александр Кошелев.