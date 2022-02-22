Bloomberg: Евросоюз планирует ввести санкции против трех российских банков

Европейский союз планирует ввести санкции в отношении трех российских банков. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg.
Отмечается, что речь идет о ВЭБ.РФ, Банке «России» и Промсвязьбанке.
Эти финансовые организации выбраны из-за того, что они якобы «финансируют российских военных».
Ранее официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявила, что санкции ЕС коснутся лиц, которые голосовали за решения о признании Луганской и Донецкой народных республик, а также работающих в этих регионах организаций.
Накануне президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, в рамках которых поручил Министерству обороны РФ обеспечить поддержание мира на их территории.
22 февраля руководства ДНР и ЛНР ратифицировали договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с Россией.