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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Bloomberg: Евросоюз планирует ввести санкции против трех российских банков

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Global Look Press

Европейский союз планирует ввести санкции в отношении трех российских банков. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg.

Отмечается, что речь идет о ВЭБ.РФ, Банке «России» и Промсвязьбанке.

Эти финансовые организации выбраны из-за того, что они якобы «финансируют российских военных».

Ранее официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявила, что санкции ЕС коснутся лиц, которые голосовали за решения о признании Луганской и Донецкой народных республик, а также работающих в этих регионах организаций.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, в рамках которых поручил Министерству обороны РФ обеспечить поддержание мира на их территории.

22 февраля руководства ДНР и ЛНР ратифицировали договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с Россией.

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Санкции против России
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