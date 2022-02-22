Володин заявил об обязательном восстановлении рубля

Необходимо верить в национальную валюту и то, что рубль обязательно укрепится и восстановится. Об этом «Интерфаксу» заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Бывает, на бирже оценивают риски. Экономика нашей страны развивается, с вызовами справляется. Надо верить в свою национальную валюту. Надо думать о развитии нашей страны, и тогда рубль восстановится, станет укрепляться», — отметил политик.

По его словам, как в 2014 и 2015 годах, России сейчас тяжело развиваться, однако принимать решения и что-то делать все равно нужно. Поэтому любые трудности делают страну только сильнее.

Ранее во вторник Центральный Банк России перечислил ряд мер для содействия финансовому сектору в рамках «возросшей волатильности». Регулятор предоставил финансовым организациям возможность до 1 октября 2022 года отражать в отчетности акции и облигации по рыночной стоимости на 18 февраля 2022 года.

21 февраля стало известно, что по данным торгов на Московской бирже, стоимость евро превысила 90 рублей.