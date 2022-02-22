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Россиянам посоветовали не покупать жилье в ипотеку для инвестиций

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Россиянам не стоит сейчас брать ипотеку для покупки жилья в инвестиционных целях. Об этом заявил замглавы Общественной палаты Краснодарского края, экономист Александр Полиди.

«Для инвестирования в недвижимость через ипотечные программы время сейчас совсем неподходящее», — отметил эксперт.

По его словам, сдача квартиры в аренду или ее дальнейшая перепродажа не смогут отбить затрат на выплату кредита.

Он поделился, что лучше всего оформлять кредит на покупку жилья, если им будет пользоваться сам заемщик. Однако у человека, который будет брать ипотечный кредит, должна быть внушительная сумма на первоначальный взнос, как минимум треть или половина от стоимости жилья.

В январе 2022 года средний размер выданной ипотеки вырос до рекордных 3,89 млн рублей. Аналитики посчитали, что новый рекорд на 20,7% больше показателей декабря 2021 года и на 39,2% выше в годовом выражении.

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