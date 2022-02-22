Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
МИД Австрии взывает российского посла после решения Москвы о признании ДНР и ЛНР 13:22
Зеленский допустил прекращение дипломатических отношений с Россией 13:21
Экс-тренер сборной России по хоккею: качественной тренерской работы на ОИ мы не... 13:18
Эрдоган назвал неприемлемым решение России признать независимость ДНР и ЛНР 13:17
В Fitch заявили о невозможности заменить Россию на мировом рынке нефти 13:16
В Германии призвали наказать связанных с Западом «путинских олигархов» 13:14
Кэндес Бушнелл раскритиковала продолжение «Секса в большом городе» 13:13
Ученые назвали одноразовые маски от COVID-19 «токсичной бомбой» 13:10
В Еврокомиссии подготовили несколько вариантов санкций против РФ из-за признания ДНР... 13:04
В США раскрыли, какие санкции ЕС могут быть наложены на Россию из-за признания... 13:02

Крупнейшая фракция Европарламента призвала «исключить Россию из европейской экономики»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
AP

Крупнейшая в Европарламенте фракция Европейская народная партия (ЕНП) призвала немедленно ввести санкции против России, сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что ЕНП «самым решительным образом осуждает атаку России против Украины», которая нарушает международное право. Также в партии призывают президента России Владимира Путина «немедленно и безоговорочно» прекратить все агрессивные действия.

«Реакция ЕС должна быть незамедлительной. Новый пакет санкций должен быть одобрен с целью бескомпромиссного прогрессивного исключения России из европейской экономики», — говорится в заявлении политсилы.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что первые санкции в отношении России будут приняты уже во вторник, 22 февраля, однако это будет еще не весь ответ ЕС на признание Москвой независимости самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.

Накануне президент России Владимир Путин подписал приказы о признании независимости ДНР и ЛНР.

Все новости на тему:
Санкции против России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть