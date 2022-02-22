«Сравни.ру»: в 2022 году каждая четвертая банковская карта в России будет цифровой

В 2022 году цифровые карты займут 25% рынка банковских карт в России. В 2023 году их доля может увеличиться до 30-40%. Такой прогноз «Газете.Ru» дали в финансовом маркетплейсе «Сравни.ру», изучив данные банков по эмиссии цифрового «пластика».

«Российские банки намерены увеличивать выпуск карт без пластикового носителя в рамках своих ESG-стратегий, поэтому к 2023 году их доля существенно вырастет. Одна из причин — эмиссия цифровых карт снижает издержки на выпуск одной карты на 50-70%. В 2022 году цифровые карты займут 25% банковского рынка, а к 2023 году — 30-40%», — уточнили в «Сравни.ру».

По данным компании, большая популярность онлайн-сервисов существенно повлияла на рост бесконтактных платежей среди россиян. За последние два года число бесконтактных платежей выросло в 2,5 раза. Это мотивирует граждан оформлять цифровые карты и отказываться от пластика.

Об увеличении выпуска цифровых карт по итогам 2021 года «Газете.Ru» сообщили в ВТБ, «Зените», «Уралсибе», ОТП-банке, МТС-банке, банках «Русский стандарт» и «Санкт-Петербург».

«За 2021 год ВТБ выпустил для клиентов в пять раз больше цифровых дебетовых и кредитных карт, чем в 2020 году», — отметили в пресс-службе ВТБ.

Цифровые карты выпускаются в приложении банка без носителя. Ими можно сразу оплачивать покупки с помощью Pay-сервисов, совершать переводы.

Банкиры подчеркнули, что цифровые карты лучше защищены от мошенничества: в отличии от пластиковой карты их нельзя физически потерять или украсть. А при подозрении в мошенничестве клиент может оперативно заблокировать цифровую карту и сразу выпустить новую, с новым номером.