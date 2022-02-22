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СберМегаМаркет увеличил оборот в 7,4 раза в 4 квартале 2021 года

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Максим Блинов/РИА «Новости

Мультикатегорийный маркетплейс СберМегаМаркет рассказал о финансовых показателях по итогам 4 квартала 2021 года. Оборот маркетплейса в 2021 году составил 29 млрд, а в 4 квартале оборот увеличился в 7,4 раза (до 18,3 млрд рублей) по сравнению с аналогичным периодом в 2020 году. Количество доставленных заказов увеличилось в 3,3 раза и составило 6,4 млн.

«2021 год стал важной вехой в истории развития маркетплейса. Интеграция с сервисами экосистемы Сбера позволила существенно расширить географию работы и возможности для клиентов, благодаря уникальному бесшовному опыту. Сейчас каждый третий заказ покупатели совершают с использованием бонусов от СберСпасибо.

Более 648 тысяч новых клиентов впервые купили товары на СберМегаМаркете с бесплатной доставкой по подписке СберПрайм и СберПрайм+. В прошлом году нашим клиентам стали доступны покупки в рассрочку от «Покупай со Сбером», а в приложении Салют можно заказать товары маркетплейса с помощью голосового помощника. На нашей витрине также появились позиции из ассортимента СберМаркета, Самоката, Сбер Еаптеки.

Все это в комплексе с усилиями профессиональной команды помогло нам достичь невероятных результатов. Мы только начали строить на базе маркетплейса интегрированную ecom-витрину, где внутри одной платформы объединены разные ecom-продукты экосистемы Сбера, и сейчас пристально изучаем покупательское поведение, восприятие клиентами такой объединенной витрины. Наш главный вызов в 2022 году — повышение качества сервиса доставки и поддержки клиентов», — отметил генеральный директор маркетплейса СберМегаМаркет Соломон Кунин.

Рост показателей связан с увеличением товарных позиций и количеством городов России, куда доставляют заказы. Суммарное количество пунктов выдачи заказов увеличилось в 2 раза и составило более 60 000 точек по итогам 2021 года.

В компании отмечают, что обеспечить рыночные стандарты сервиса доставки при возросшем объеме в высокий сезон продаж в 2021 году удалось благодаря интеграции со СберЛогистикой и расширению инфраструктурных мощностей.

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