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ФАС возбудила дело против МТС

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении оператора связи МТС из-за повышении стоимости услуг.

«ПАО «МТС» в январе 2022 года повысило стоимость услуг сотовой связи для более 28 млн абонентов в среднем на 9,5 %, обосновав это ростом своих затрат. При этом подтверждений роста расходов в объеме, достаточном для обоснования повышения тарифов, оператор в адрес ведомства не представил», — говорится в публикации на сайте службы.

ФАС считает, что повышение тарифов без технологического, экономического и другого обоснования нарушает интересы потребителей.

Антимонопольное дело против МТС было возбуждено по признакам нарушения пункта 1 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции.

Ранее ФАС потребовала от Tele2 снизить цены на тарифы. Этому решению предшествовало возбуждение антимонопольного дела против компании, которая по мнению службы необоснованно повысила тарифы в 2021 году для 12 млн абонентов в среднем на 13 %.

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