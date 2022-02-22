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Нефть марки Brent подорожала до $97 за баррель

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Стоимость одного барреля нефти марки Brent с поставкой в апреле превысила $97. Такой показатель наблюдается впервые с сентября 2014 года. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные торгов лондонской биржи ICE.

Цена поднималась до $97,6.

Нефть начала дорожать после решения российского президента признать независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Ранее сообщалось, что цена на нефть в мире поднимется выше $100 в ближайшие шесть-девять месяцев. Об этом заявил генеральный директор одного из крупнейших нефтетрейдеров в мире Vitol Рассел Харди.

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