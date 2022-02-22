В Уэльсе начался эксперимент по внедрению безусловного базового дохода

Правительство Уэльса объявило о запуске пилотной программы, в рамках которой достигающим 18-летия и выходящим из-под опеки гражданам будет выплачиваться ежемесячно £1600 ($2176) вне зависимости от их трудоустройства в течение двух лет. Об этом сообщает «Би-Би-Си».

В правительстве региона указали на то, что это поможет социализации детей, которым без родительской помощи надо начинать собственный жизненный путь, из-за чего формируется ситуация, когда отсутствует равенство возможностей.

Консервативная оппозиция раскритиковала проект, назвав его «бессмысленным и убыточным», а представители левой регионалистской партии «Плайд Камри» заявили о том, что выплаты надо расширить на всех граждан Уэльса.

Безусловный базовый доход — социальная концепция, предполагающая регулярную выплату определенной суммы денег каждому члену определенного сообщества со стороны государства. Она может быть реализована на национальном, региональном или местном уровнях. Речь может идти о выплатах, достаточных для удовлетворения основных потребностей человека.

Ранее россияне назвали желаемый безусловный базовый доход.

Идея всеобщего минимального дохода, гарантированного правительством, восходит к XVI веку: она встречается в «Утопии» Томаса Мора. Впервые в новой истории идея безусловного дохода была изложена в конце XVIII века в работах Томаса Пейна. Он рассмотрел возможность единовременной выплаты из налогов владельцев земельных участков минимального дохода всем лицам старше 21 года.