Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Мужчина остался парализованным, почувствовав покалывания в теле 11:50
В Новосибирской области психиатрическая бригада приехала за депутатом во время... 11:49
Цена биткоина за сутки опустилась на 7% 11:47
Mash: Доронина госпитализирована с коронавирусом 11:46
Садальский назвал «Голос» и «Ледниковый период» отравой... 11:43
ЛНР: ОБСЕ признала нарушение ВС Украины норм международного гуманитарного права 11:43
В Италии признание Россией ЛНР и ДНР посчитали ошибкой Запада 11:42
Каждый десятый россиянин готов купить б/у автомобиль, который требует вложений 11:41
Валиева выступит на Кубке Первого канала в Сочи 11:40
Стало известно, к каким товарам покупатели присматриваются перед 23 февраля и... 11:39

В Уэльсе начался эксперимент по внедрению безусловного базового дохода

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Jason Lee/Reuters

Правительство Уэльса объявило о запуске пилотной программы, в рамках которой достигающим 18-летия и выходящим из-под опеки гражданам будет выплачиваться ежемесячно £1600 ($2176) вне зависимости от их трудоустройства в течение двух лет. Об этом сообщает «Би-Би-Си».

В правительстве региона указали на то, что это поможет социализации детей, которым без родительской помощи надо начинать собственный жизненный путь, из-за чего формируется ситуация, когда отсутствует равенство возможностей.

Консервативная оппозиция раскритиковала проект, назвав его «бессмысленным и убыточным», а представители левой регионалистской партии «Плайд Камри» заявили о том, что выплаты надо расширить на всех граждан Уэльса.

Безусловный базовый доход — социальная концепция, предполагающая регулярную выплату определенной суммы денег каждому члену определенного сообщества со стороны государства. Она может быть реализована на национальном, региональном или местном уровнях. Речь может идти о выплатах, достаточных для удовлетворения основных потребностей человека.

Ранее россияне назвали желаемый безусловный базовый доход.

Идея всеобщего минимального дохода, гарантированного правительством, восходит к XVI веку: она встречается в «Утопии» Томаса Мора. Впервые в новой истории идея безусловного дохода была изложена в конце XVIII века в работах Томаса Пейна. Он рассмотрел возможность единовременной выплаты из налогов владельцев земельных участков минимального дохода всем лицам старше 21 года.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть