Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Медведев рассказал о «запредельном давлении» Запада в случае... 19:00
Снуп Догг снялся в новой рекламной кампании Gucci 18:59
Шойгу рассказал о вероятности появления у Украины ядерного оружия 18:58
Третьяк: финны заслуженно победили, мы даже по броскам проиграли 18:53
Шойгу подчеркнул, что нужно признать независимость ДНР и ЛНР 18:53
В США мужчину трижды арестовали за 16 часов 18:53
Работнице, симулировавшей беременность ради отпуска, грозит тюремное заключение 18:47
Первые владельцы нового флагмана Samsung пожаловались на брак дисплея 18:46
Лавров заявил, что происходящее на востоке Украины — «атака на все... 18:46
Бастрыкин поручил расследовать информацию об обстреле погранпункта под Ростовом 18:45

Альфа-Банк стал самым крупным частным и самым прибыльным банком в России по итогам 2021 года

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Пресс-служба Альфа-Банка

Главный финансовый директор, заместитель председателя правления Альфа-Банка Алексей Чухлов, выступая на конференц-колле для СМИ по финансовой отчетности, заявил, что Альфа-Банк вышел на рекордные темпы роста по итогам 2021 года.

Чистая прибыль Альфа-Банка в 2021 году оказалась на 20% выше показателей 2020 года, превысив $1,61 млрд. Капитал увеличился на 22% (с $8,7 млрд до $10,6 млрд), а рентабельность капитала (ROE), согласно отчетности по МСФО, выросла с 16% до 16,7%.

Чухлов отметил, что Альфа-Банк перешел в «международные тяжеловесы», став самым крупным частным и самым прибыльным банком в России.

«В мире всего несколько десятков частных банков с капиталом в $10 млрд», — сказал он.

По словам главного управляющего директора Альфа-Банка Владимира Верхошинского, Альфа-Банк не только досрочно выполнил предыдущую стратегию, но и «взял на себя новую сверхамбицию».

«Мы выбрали путь «финансового суперсервиса» и сфокусировались на том, чтобы лучше всего понимать потребности клиентов. Прошел год — и результаты говорят сами за себя. Мы нарастили розничную клиентскую базу на 4 млн, до 22 млн человек. Объем клиентской базы малого и среднего бизнеса впервые превысил 1 млн клиентов. Число клиентов брокерского бизнеса выросло в 4 раза», — отметил Верхошинский.

Стоит отметить, что Альфа-Банк продолжил экстенсивный рост сети Phytigal-отделений. Сейчас их больше 130 по всей стране. Каждое новое такое отделение экономит 10 тонн бумаги в год.

«Наконец, в этом году мы стали безоговорочным лидером цифровизации в России, завоевав в рейтинге Markswebb все первые позиции — лучший мобильный банк, лучший диджитал офис, лучший интернет-банк для среднего и малого бизнеса», — подчеркнул Чухлов.

Топ-менеджер Альфа-Банка добавил, что розничный кредитный портфель группы в прошлом году увеличился на 47,5% и составил $17,3 млрд, а доля на рынке кредитования физлиц выросла до 5,1%.

«Мы занимаем уверенное третье место в России на рынке розничного кредитования, третье по ипотечному портфелю, третье по объему привлечения средств физлиц. Причем, на фоне такого активного роста мы сохраняем высокие показатели эффективности», — сказал он.

Напомним, в 2021 году Альфа-Банк стал единственным российским частным банком, который получил инвестиционные рейтинги от Fitch и S&P. Также международное издание The Banker признало его самым результативным банком России.

«В 2022 году мы продолжим расти, может быть, не совсем схожими темпами, плюс 50%, больше 30-35% роста портфеля постараемся для себя сделать. Наша цель - значимо увеличить нашу долю на рынке розницы», — заключил Чухлов.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть