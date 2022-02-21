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«Биннофарм Групп» приобретет у Dr. Reddy's права на портфель популярных антибиотиков

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Depositphotos

Входящая в АФК «Система» фармацевтическая компания «Биннофарм Групп» и международная фармкомпания Dr. Reddy's подписали соглашение, согласно которому к «Биннофарм Групп» переходят права на портфель антибактериальных препаратов под брендами «Ципролет» и «Леволет». Сумма сделки, по оценке экспертов, может составить до 2 млрд рублей.

Генеральный директор компании «Биннофарм Групп» Рустем Муратов отметил, что приобретение препаратов «Ципролет» и «Леволет» – это важный шаг, усиливающий лидерские позиции компании на рынке антибиотиков, который является одним из ключевых для «Биннофарм Групп».

С ним согласен юрист сопровождавшей сделку юридической фирмы BGP Litigation Александр Панов, который также отметил, что сделка была сложна с юридической точки зрения, но при этом ее удалось реализовать в кратчайшие сроки.

«Я оцениваю эту сделку, как одну из крупнейших в 2021 и 2022 году на российском фармрынке, и наверняка крупнейшую на рынке антибиотиков. По итогам 2022 года она точно войдет в топ-3 сделок», — подчеркнул юрист.

Директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов оценивает сделку как «знаковую», поясняя, что примеров, когда российские фармкомпании приобретали бренды у крупных глобальных компаний из Big Pharma, немного.

«Обычно речь идет о передаче прав на производство или продвижение препарата, так же можно найти примеры вложения отечественных компаний в иностранные разработки на ранних стадиях с последующим их выводом на рынок, но я не припоминаю, чтобы были сделки в подобном формате - именно покупка брендов. Это очень серьезное и знаковое событие», — поясняет Беспалов.

Он предположил, что для компании эта сделка - тактическое решение, направленное на развитие портфеля и усиление представленности в отдельных сегментах рынка.

«У «Биннофарм Групп» достаточно сильный портфель антибактериальных препаратов, ориентированный на госпитальный сегмент. С помощью этой сделки они расширяют свои рынка сбыта прежде всего в рамках розничного сегмента», — считает эксперт.

После завершения сделки «Биннофарм Групп» сможет производить и поставлять эти препараты в России, Узбекистане и Беларуси.

По словам Николая Беспалова, бренды «Ципролет» и «Леволет» достаточно популярны в России.

«Эти сильные бренды уже завоевали доверие миллионов потребителей и по данным независимых аналитических агентств лидируют в своих сегментах рынка. Они станут важным дополнением для нашего портфеля брендированных антибактериальных препаратов», — добавляет Рустем Муратов.

По его словам, покупка прав на «Ципролет» в Республике Беларусь и Узбекистане полностью соответствует стратегическому направлению развития компании на международных рынках.

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