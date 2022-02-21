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Суд начал процедуру банкротства лидера QR-сопротивления Петербурга

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Александр Коновалов/VK

Арбитражный суд Пскова признал Александра Коновалова несостоятельным (банкротом) и начал процедуру банкротства. Об этом сообщает «Фонтанка», ссылаясь на данные суда.

По данным картотеки суда 16 февраля началась процедура реструктуризации долгов.

В реестр требований кредиторов Александра Коновалова включены претензии ФНС на сумму 1,4 млн рублей, где 800 тыс. рублей – это основной долг, 128 тыс. рублей – пени, а 425 тыс. рублей представляют из себя различные штрафы.

29 января октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал предпринимателя и адвоката Александра Коновалова, так называемого лидера «QR-сопротивления». Мужчина подозревается в посредничестве при передаче взятки сотрудникам полиции. Он будет находиться в тюрьме до 27 марта 2022 года.

Помимо адвокатской деятельности Коновалов является предпринимателем. В Петербурге его называют лидером «QR-сопротивления». Предприниматель публично заявлял, что считает требование администрации Петербурга о QR-кодах незаконным, и призывал различные организации (в основном, заведения общепита) не выполнять его.

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