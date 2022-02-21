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Сборы подоходного налога с россиян в январе 2022 года выросли в полтора раза

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РИА «Новости»

В январе 2022 года в бюджет поступило 224 млрд рублей налогов на доходы физических лиц (НДФЛ), что в полтора раза больше показателей 2021 года. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на данные агентства АКРА.

Лидером по приросту налогов стала Брянская область — 157%. Также рекордно высокий показатель у Ямало-Ненецкого автономного округа с результатом в 91%. В абсолютных значениях на первых местах Москва, с увеличением показателя на 66% (79 млрд рублей). Следом идет Санкт-Петербург (+59%, 23 млрд рублей).

Худшие показатели у Белгородской области, где прирост по налогам составил всего 6,6% (1,3 млрд рублей) и Карачаево-Черкесии (+6%, 160 млн рублей). Снижение не зафиксировано ни в одном регионе страны.

В Минфине рекордный рост объяснили тем, что декабрь 2021 года оказался благоприятным в плане поступлений по налогам.

По словам экспертов, увеличению роста налогов способствовало 31 декабря, которое в этом году было выходным днем. Тогда многие компании решили перенести выплату на первые рабочие дни месяца в январе. Кроме того, свой вклад внесло и совершенствование налогового администрирования.

В середине февраля Министр финансов Антон Силуанов заявил, что налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в ближайшие годы не изменится. Также глава ведомства добавил, что в этом году не ожидается предметных обсуждений введения прогрессивного налога на прибыль.

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