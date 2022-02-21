СберМаркет впервые вышел в лидеры российского рынка e-Grocery по итогам 2021 года

Федеральный сервис доставки продуктов и товаров СберМаркет представил результаты работы в 2021 году. Оборот сервиса составил 58,6 млрд рублей с НДС и без промо, в результате чего СберМаркет вышел в лидеры российского рынка e-Grocery в 2021 году.

В 2021 году СберМаркет заключил ряд стратегических партнерств. В основе сотрудничества с METRO лежит общее стремление сделать высококачественные продукты METRO доступными большему количеству людей и создание рабочих мест в новой гибридной экономике. Главная цель соглашения с АШАНом — ускорить развитие phygital-коммерции в АШАН и укрепить позиции обеих компаний на рынке продуктового ритейла.

«Результаты СберМаркета — это отличный пример того, как развивается бизнес в экосистеме Сбера. Компания всего за несколько лет прошла путь от небольшого стартапа до национального чемпиона в своей индустрии», — отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис.

За 2021 год СберМаркет продемонстрировал рекордные показатели по росту доставленных заказов, качеству сервиса и географическому охвату. Количество заказов за 2021 год выросло в 3,5 — до 24 млн.

В течение прошлого года СберМаркет активно расширял количество партнеров-ретейлеров среди федеральных и региональных сетей — с 66 в начале 2021 года до 120 к концу декабря. С сервисом сотрудничают как крупные федеральные сети МЕТРО, Лента, Ашан, Магнит, так и ведущие региональные игроки — Самбери, Командор, Мегамарт и другие. СберМаркет обеспечивает доставку из дарксторов «ВкусВилл». С сервисом начали сотрудничать FIX Price, Верный, Дикси.

«Лидерство СберМаркета – это отражение доверия наших клиентов. Широкий ассортимент, доступные цены, быстрый сервис – то, благодаря чему покупатели возвращаются в СберМаркет, делают все больше и больше заказов. Это было бы невозможно без наших партнеров-ритейлеров, благодаря которым мы можем дать максимальный выбор товаров – будь то продукты, товары для животных, косметика и многое другое. Сотрудничество с ведущими розничными сетями в стране и стратегические партнерства с METRO и АШАНом – лучшее подтверждение нашей надежности. Кроме того, мы активно развиваем собственную рекламную платформу для производителей, которая помогает быть максимально близко к потребителю даже, когда он идет в магазин «онлайн», — сказал сооснователь СберМаркет Дмитрий Жулин.

В третьем квартале СберМаркет начал активно развивать быструю доставку от 20 минут. На конец года доля заказов в быстрой доставке составила более 30% в количестве доставленных заказов. Экспресс-доставка работает из 88 федеральных и региональных сетей.

Также СберМаркет активно развивает проекты совместно с другими компаниями экосистемы Сбера: запустил интеграцию со СберСпасибо, клиенты сервиса могут копить бонусы за заказы, а также обменивать их на скидки до 99% от суммы покупки. Используя бонусы от СберСпасибо, клиенты СберМаркета сэкономили уже 1,4 млрд рублей. Бонусы от СберСпасибо применяют уже в 14% заказов.

В 2021 году СберМаркетом начало пользоваться 476 тыс. новых клиентов с подпиской СберПрайм. Каждый третий заказ в СберМаркете совершается с подпиской.