Клиенты Сбер ЕАПТЕКИ сэкономили более 100 млн рублей за два месяца

Сбер ЕАПТЕКА подвела первые итоги интеграции с программой лояльности СберСпасибо. С момента запуска в конце декабря 2021 года клиенты компании сэкономили более 100 млн рублей, используя бонусы программы лояльности.

«Категория ʺЗдоровьеʺ — одна из самых востребованных у участников программы лояльности, они активно обменивают бонусы на скидки и получают их за покупки лекарств. Для нас важно, что клиенты всего за два месяца с момента старта совместного предложения СберСпасибо и СБЕР ЕАПТЕКА по достоинству оценили выгоду и удобство сервиса», — отметил директор дивизиона «Лояльность» Сбербанка, генеральный директор программы лояльности СберСпасибо Андрей Писарев.

Бонусы можно получить при онлайн-оплате заказа с помощью банковской карты Сбера, а затем обменять на скидку до 99% от суммы заказа в Сбер ЕАПТЕКЕ.

«Мы начали сотрудничать с программой СберСпасибо в конце 2021 года и видим положительный эффект. Более 200 тысяч человек уже приобрели лекарства и товары для здоровья за бонусы от СберСпасибо. В синергии с экосистемой мы делаем сервис онлайн-аптеки доступнее для клиентов Сбера по всей стране», — отметила генеральный директор Сбер ЕАПТЕКИ Мария Тимофеева.

Благодаря интеграции в экосистему Сбера пользователям Сбер ЕАПТЕКИ доступны и другие возможности: быстрая авторизация в личном кабинете по Сбер ID и оплата заказа с помощью SberPay.