Крупнейший мировой трейдер назвал условия подорожания нефти выше $100

Цена на нефть в мире поднимется выше $100 в ближайшие шесть-девять месяцев. Об этом в интервью Bloomberg заявил генеральный директор одного из крупнейших нефтетрейдеров в мире Vitol Рассел Харди.

«Цены на нефть могут быть установлены на длительный период выше 100 долларов за баррель в течение следующих шести-девяти месяцев, в этом году мир установит новые рекорды по спросу», — отметил Харди.

По его словам, доступной нефти станет меньше, уже к концу 2022 года ежедневное ее потребление превысит показатели до пандемии.

В Vitol спрогнозировали, что в 2022 году США ежедневно будут потреблять на 400 тыс. баррелей бензина меньше, чем в феврале 2019 года. Это связано с удаленной работой, так как люди стали меньше ездить на работу.

Швейцарско-нидерландская компания Vitol, основанная в 1966 году, является одним из крупнейших по величине нефтетрейдеров в мире. В сферу ее деятельности также входит торговля природным газом, транспортировка и хранение углеводородов, электроэнергетика.

В середине февраля стоимость фьючерса на нефть Brent с поставкой в апреле выросла до $96,07 за баррель. В последний раз стоимость Brent превышала $96 за баррель в октябре 2014 года.