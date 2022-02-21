Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Власти Ростовской области заявили о госпитализации 25 беженцев Донбасса... 10:46
Польша допустила прибытие в республику новых американских военных 10:42
Жириновский сдал отрицательный тест на коронавирус 10:38
Задержан подозреваемый в нападении на композитора Колкера 10:38
Инструктор рассказал о коварстве «мартовской» погоды для водителей 10:38
Жуков оценил перспективы фигуристки Валиевой побороться за олимпийское золото 10:37
В ДНР заявили о попытке прорыва украинских диверсантов к границе России 10:33
Минфин России внес в правительство законопроект о регулировании криптовалют 10:28
Бастрыкин поручил возбудить дело по факту гибели двух жителей Донбасса 10:27
Apple откажется от «скрытых» камер 10:26

«Ведомости»: Минэкономики снизило прогноз роста экономики России на 2022 год

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Минэкономики понизило прогноз по росту ВВП России на 2022 год с 3% до 2,8%. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на близкие к правительству источники.

Минэкономики направило предложения по пересмотру прогноза социально-экономического развития на 2022–2024 годы в правительство и администрацию президента. Уточненные показатели обсуждались на совещании с президентом России Владимиром Путиным, отметили источники.

По их словам, корректировка прогноза в сторону уменьшения произошла из-за более высоких, чем ожидалось, темпов роста экономики в 2021 году.

Однако в Минэкономики не стали комментировать эту информацию. В министерстве сообщили, что сейчас идут консультации с ведомствами и Центробанком по поводу новых значений. Они будут представлены в марте.

В начале февраля Минэкономразвития сообщило, что рост ВВП России в 2021 году составил 4,6% по сравнению с показателями 2020 года. При этом снижение на 2,7%, которое произошло в 2020 году, было полностью компенсировано.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть