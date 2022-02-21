«Ведомости»: Минэкономики снизило прогноз роста экономики России на 2022 год

Минэкономики понизило прогноз по росту ВВП России на 2022 год с 3% до 2,8%. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на близкие к правительству источники.

Минэкономики направило предложения по пересмотру прогноза социально-экономического развития на 2022–2024 годы в правительство и администрацию президента. Уточненные показатели обсуждались на совещании с президентом России Владимиром Путиным, отметили источники.

По их словам, корректировка прогноза в сторону уменьшения произошла из-за более высоких, чем ожидалось, темпов роста экономики в 2021 году.

Однако в Минэкономики не стали комментировать эту информацию. В министерстве сообщили, что сейчас идут консультации с ведомствами и Центробанком по поводу новых значений. Они будут представлены в марте.

В начале февраля Минэкономразвития сообщило, что рост ВВП России в 2021 году составил 4,6% по сравнению с показателями 2020 года. При этом снижение на 2,7%, которое произошло в 2020 году, было полностью компенсировано.