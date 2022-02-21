США подготовили санкции против российских банков

США подготовили предварительный пакет санкций против России, включающий запрет на обработку транзакций крупных российских банков. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что ограничения планируют ввести в случае «нападения» России на Украину. Как пишет агентство, санкции нацелены на то, чтобы нанести ущерб экономике России при помощи разрыва «корреспондентских» отношений между банками.

По словам собеседников агентства, американская администрация планирует ввести санкции против российских лиц и компаний, включив их в черный список (SDN-лист), который исключит их из банковской системы США, запретит торговлю с американскими гражданами и заморозит их активы на территории США.

20 февраля спикер Палаты представителей США демократ Нэнси Пелоси заявила на Мюнхенской конференции по безопасности, что Россию в случае нападения на Украину ожидают такие санкции, с которыми она ранее никогда не сталкивалась.

С осени прошлого года в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно отвергали.