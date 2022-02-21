Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
В ЛНР заявили о гибели двух мирных жителей в результате обстрела со стороны... 04:42
Плющев назвал пустышкой руководство российского хоккея 04:36
Хабиб рассказал, как обострение политической ситуации в мире повиляло на его... 04:15
Путин и Байден согласились провести саммит 04:14
В Татарстане известный блогер выложил сторис с градусником и умер... 04:10
Роднина о Мишиной и Галлямове: их короткая программа – провинциальный водевиль 04:00
В Финляндии не боятся обострения на границе с Россией 03:44
На Украине считают, что признание ДНР и ЛНР Россией будет выгодно Киеву 03:43
Мать игрока «Манчестер Сити» ударили по лицу на глазах у сына 03:41
Стало известно о финальных испытаниях ПТРК «Корнет-Д1», предназначенных для ВДВ 03:29

Росавиация начнет отслеживать цены на некоторые авиабилеты

«Известия»: Росавиация проконтролирует цены на билеты в экономкласс по ряду направлений

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Росавиация требует от авиакомпаний каждый месяц отчитываться о ценах на билеты в экономклассе в Приморье, на Камчатку, в южные регионы России и в Калининград. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо замглавы Росавиации Георгия Бахарева.

Из документа следует, что в отчетах должна будет содержаться информация о средней стоимости забронированной авиаперевозки в Калининград, Симферополь, Сочи, Анапу, Благовещенск, Улан-Удэ, Читу, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Владивосток, Якутск, Южно-Сахалинск, Хабаровск и Анадырь.

По данным издания, такое поручение дал Минтранс, оно необходимо с целью недопущения «необоснованного роста» стоимости авиабилетов. Один из источников «Известий» сообщил, что поводом для такого решение могло стать резкое удорожание билетов у одного из перевозчиков, название которого не упоминается.

В Росавиации это требование ведомства пока не прокомментировали.

Ранее сервис для планирования путешествий OneTwoTrip выяснил и рассказал «Газете.Ru», по каким направлениям внутри России снизилась цена перелета с начала года.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть