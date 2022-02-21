Росавиация начнет отслеживать цены на некоторые авиабилеты

Росавиация требует от авиакомпаний каждый месяц отчитываться о ценах на билеты в экономклассе в Приморье, на Камчатку, в южные регионы России и в Калининград. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо замглавы Росавиации Георгия Бахарева.

Из документа следует, что в отчетах должна будет содержаться информация о средней стоимости забронированной авиаперевозки в Калининград, Симферополь, Сочи, Анапу, Благовещенск, Улан-Удэ, Читу, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Владивосток, Якутск, Южно-Сахалинск, Хабаровск и Анадырь.

По данным издания, такое поручение дал Минтранс, оно необходимо с целью недопущения «необоснованного роста» стоимости авиабилетов. Один из источников «Известий» сообщил, что поводом для такого решение могло стать резкое удорожание билетов у одного из перевозчиков, название которого не упоминается.

В Росавиации это требование ведомства пока не прокомментировали.

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