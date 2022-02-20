Эксперты назвали города, где в 2022 году подешевели однокомнатные квартиры

В январе текущего года средняя стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке в 50 крупных городах России выросла на 1,47% — до 3,07 млн руб. Об этом пишет РБК со ссылкой на обзор аналитиков консалтинговой группы SRG.

При этом сообщается, что в семи городах страны цены снизились, сильнее всего — в Сочи и Севастополе.

В Сочи зафиксировано снижение на 2,82%, до 6,98 млн руб. В Севастополе однокомнатные квартиры в среднем упали в цене на 2,24%, до 5,69 млн руб.

Также в число городов, где в январе подешевели однокомнатные квартиры, вошли: Нижний Новгород (-1,56%, до 3,62 млн), Махачкала (-1,25%, до 2,27 млн руб.), Иркутск (-0,31%, до 3,15 млн руб.), Ижевск (-0,11%, до 2,24 млн руб.) и Челябинск (-0,02%, до 1,79 млн руб.).

Минимальный рост — на 0,4% — зафиксирован в Москве. Средняя стоимость однокомнатной квартиры в столице составляет — 10,53 млн руб.

Ранее Росреестр назвал регионы, где сильнее всего упали продажи новостроек. Несмотря на то, что в 2021 году рост числа проданных квартир в новостройках превысил 17%, в трети регионов они упали. Так, самое большое падение произошло в Чечне, где в 2021 году было заключено на 35,8% меньше договоров, чем за аналогичный период 2020 года.