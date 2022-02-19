В Госдуме предложили отдавать беженцам ЛНР и ДНР квартиры умерших от коронавируса россиян

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил отдавать беженцем из Донбасса квартиры умерших от коронавируса россиян.

По его словам, пандемия существенно сократила население России.

«Россия — страна огромная, 700 тысяч человек для нас, особенно после потери миллиона человек из-за пандемии в последний только год… У них же все есть — работа была, жилье и так далее. Все это, конечно, может быть оказано в качестве помощи вот этим несчастным людям», — сказал депутат в эфир радиостанции «Говорит Москва».

Федоров добавил, что огромное количество областей приняли решение разместить у себя беженцев и дать им работу.

Ранее стало известно, что беженцы из Донбасса могут получить выплаты по 10 тыс. руб. 19 февраля.

Также сообщалось, что 26 российских регионов готовы принять жителей ЛНР и ДНР.