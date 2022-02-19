Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Машину со взрывчаткой обнаружили при эвакуации людей в РФ 17:53
Экс-командующий ВДВ РФ Шпак назвал «достаточно убедительными» данные ДНР... 17:47
В Совбезе Украины охарактеризовали ситуацию в Донбассе 17:46
Жулин о результатах спортивных пар на ОИ: для меня китайцы первые 17:44
В Воронежской области ввели режим повышенной готовности из-за приема беженцев... 17:44
В НАТО приняли решение об эвакуации сотрудников из Киева 17:37
В ЕС считают, что не все слова Лаврова соотносятся с реальностью 17:36
Результаты соревнований Олимпиады 19 февраля 17:32
МИД Германии рекомендовал своим гражданам уехать с Украины 17:31
Депутаты партии Зеленского привезли в Донбасс дроны 17:25

В Госдуме предложили отдавать беженцам ЛНР и ДНР квартиры умерших от коронавируса россиян

Депутат Федоров предложил передать беженцам из Донбасса квартиры умерших от COVID-19 россиян

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Фотослужба Госдумы РФ

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил отдавать беженцем из Донбасса квартиры умерших от коронавируса россиян.

По его словам, пандемия существенно сократила население России.

«Россия — страна огромная, 700 тысяч человек для нас, особенно после потери миллиона человек из-за пандемии в последний только год… У них же все есть — работа была, жилье и так далее. Все это, конечно, может быть оказано в качестве помощи вот этим несчастным людям», — сказал депутат в эфир радиостанции «Говорит Москва».

Федоров добавил, что огромное количество областей приняли решение разместить у себя беженцев и дать им работу.

Ранее стало известно, что беженцы из Донбасса могут получить выплаты по 10 тыс. руб. 19 февраля.

Также сообщалось, что 26 российских регионов готовы принять жителей ЛНР и ДНР.

Все новости на тему:
Кризис на Украине
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть