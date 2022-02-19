«Газпром» оценил европейские запасы газа

По данным «Газпрома», в газохранилищах Европы осталось менее 5% от закаченного летом запаса газа, передает ТАСС.

Уточняется, что на четверг, 17 февраля, 95,3% или 44,8 млрд кубометров от всех запасов газа из европейских подземных газохранилищ (ПХГ) уже отобраны.

Похожая ситуация отмечается в газохранилищах Украины, где запасы газа опустились до 10,6 млрд кубометров, что на 45% ниже показателя прошлого года и на 4,7 млрд кубометров меньше, чем на дату начала закачки в апреле 2021 года.

14 февраля «Газпрома» сообщал, в газохранилищах Европы осталось около 10% от закаченного летом запаса газа. 90,8% всех запасов газа были отобраны.

До этого представитель министерства экономики Германии заявила, что ситуация с запасами газа в хранилищах страны вызывает беспокойство. На начало февраля уровень заполненности газа немецких хранилищ составлял 35-36%. Также сообщалось, что решение об увеличении поставок топлива является вопросом рынка и не зависит от государства.