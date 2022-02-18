ЦБ подготовил закон о запрете выпуска и оборота криптовалют

Центробанк подготовил законопроекты о запрете на организацию выпуска и обращения частной цифровой валюты в России. Об этом сообщает ТАСС.

В пояснительной записке говорится, что закон предусматривает запрет на организацию выпуска, выпуск, организацию обращения частной цифровой валюты в России, включая создание и функционирование в РФ юридических лиц, деятельность физических лиц, способствующих организации выпуска, выпуску, организации обращения частной цифровой валюты.

ЦБ также предложил запретить распространение информации о частных цифровых валютах и их выпуске в России.

Накануне Министр финансов Антон Силуанов рассказал, что в России могут одобрить легализацию криптовалютного обмена на рубли по аналогии с хождением иностранной валюты.

Ранее сообщалось, что правительство РФ поддержало концепцию регулирования оборота цифровых валют, которую разрабатывало Министерство финансов. Тем самым кабмин выступил против идеи Центрального банка РФ, предложившего полностью запретить криптовалюты в России.