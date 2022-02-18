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Nestle и Reckitt предупредили о повышении цен на сладости и презервативы

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Global Look Press

Производитель сладостей Nestle и презервативов Reckitt предупредили о росте цен на свою продукцию, объяснив это повышением стоимости производства. Об этом пишет «Би-би-си», ссылаясь на сообщение представителей компаний.

Nestle заявила, что уже подняла цены на 3,1% в четвертом квартале 2021 года. Это было сделано для компенсации роста операционных расходов. Представители компании отметили, что в 2022 году цены станут еще выше, чем в 2021 году.

В Reckitt, которая владеет марками Durex и Dettol, сообщили о росте цен из-за инфляции и постоянно увеличивающихся издержек.

Ранее в пятницу представители торговых сетей заявили, что объем сладостей, кофе, молочных продуктов, макаронных изделий уменьшается на 5-50 г, а пиво уже продается в банках по 0,43 л. Так производители сокращают свои издержки, надеясь при этом не отпугнуть покупателей.

17 февраля по данным Росстата стало известно, что в России с января 2017 года по январь 2022 года в два раза увеличились цены на продукты, необходимые для приготовления борща. Капуста вместо 18,46 руб. стала стоить 59,96 руб., морковь выросла в цене с 26,98 руб. до 48,37 руб., репчатый лук — с 22,43 руб. до 31,4 руб., свекла — с 22,52 руб. до 45,22, руб. картофель — с 20,8 руб. до 48,24 руб.

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