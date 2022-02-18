Абрамович купил прибрежный отель, принадлежавший экс-мэру Геленджика

Группа Millhouse Романа Абрамовича приобрела отель-пансионат «Кристалл» в Геленджике у побережья Черного моря, сообщает РБК со ссылкой на данные из ЕГРЮЛ.

Площадь здания составляет 4500 кв. м, расстояние до моря — более 100 метров. Также к территории прилегает 1,5 га земли, принадлежащей компании «Отель-пансионат Кристалл» на правах аренды до 2054 года, согласно информации из Единого государственного реестра недвижимости.

Компания ранее принадлежала бывшему мэру города (1998-2007) и экс-депутату Госдумы Сергею Озерову и Валерию Озерову на паритетной основе. В настоящее время единственным акционером «Отеля-пансионата Кристалл» стала структура Millhouse «Финэстейт Ко».

В разговоре с изданием директор департамента жилой недвижимости и девелопмента земли компании Colliers Тимур Рывкин назвал рыночную стоимость этой недвижимости — примерно 350–450 млн руб. По прогнозам эксперта, из-за повышающегося спроса на недвижимость в регионе как продажи, так и доход объекта будут только расти. При этом группа Millhouse может возвести на купленной территории комплекс апартаментов или гостиницу с суммарной площадью в почти 24 тыс. кв. м.

Ранее инвестиционная компания Millhouse купила участок со стадионом в прибрежной зоне Геленджика.

Абрамович стал интересоваться Геленджиком в начале 2021 года, когда зарегистрировал в городе ООО «УК «Юг Эстейт». Тогда предполагалось, что миллиардер может заняться в городе-курорте развитием гостиничного бизнеса, в частности построить бутик-отель с виноградником.