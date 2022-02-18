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В JPMorgan заявили об окончании эпохи «безумных спекуляций» с криптовалютой

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В скором времени эпоха «безумных спекуляций» на рынке цифровых активов завершится. Об этом в интервью Business Insider заявил главный глобальный стратег инвестиционного банка JPMorgan Дэвид Келли.

По словам Келли, рынок криптовалют будет падать дальше, так как Федеральная резервная система (ФРС) США будет повышать процентную ставку. В итоге действия ФРС положат конец эпохе «безумных спекуляций» на рынке цифровых активов.

«Я жду огромного снижения рынка криптовалют, потому что там ничего нет», — отметил представитель банка.

Он пояснил, что при постоянном увеличении процентных ставок инвесторы перестают вкладывать средства в «сумасшедшие идеи» и начинают направлять средства в те проекты, которые приносят реальную экономическую отдачу.

Келли посчитал, что рынок криптовалюты активно развивался в последние пару лет лишь благодаря тому, что ФРС вводила стимулирующие меры в связи с пандемией. Это спровоцировало снижение доходности облигаций. В итоге инвесторы стали вкладываться в криптовалюту.

9 февраля заместитель главы Минфина Алексей Моисеев заявил, что криптовалютные вложения можно легко потерять. По его словам, отвечать за потерю денег в этом случае никто не будет.

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